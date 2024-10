Стратегия: Рубльов отива в Стокхолм, за да попречи на Гришо да вземе точки (ВИДЕО)

Световният номер 6 в тениса Андрей Рубльов даде откровено интервю, в което призна за стратегия да участва на повече турнири до края на годината, за да попречи на преките си конкуренти да взимат повече точки. Причината са наближаващите Финали на ATP в Торино, където участие ще вземат само най-добрите 8 за годината.

Давайки интервю в Шанхай пред руска медия, Рубльов сподели следното: "Още не сме мислили за следващи турнири. Засега официално мога да потвърдя Шанхай, Базел, Париж. Ако нещата не вървят добре, със сигурност ще участвам на още няколко турнира. Не само за да взема повече точки, но и за да попреча на други да ги вземат."

"Не знам, играта става стратегическа на този етап. По-добре е да се включиш в турнир, за да може играчите зад теб да бъдат поставени по различен начин в схемата. По този начин им правиш живота малко по-труден", добави още Андрей Рубльов.

guess who's going to stockholm to ruin the draw for the boys 😝 pic.twitter.com/gFxoOU4LLB