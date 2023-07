Превъзходен Гришо прегази №10, ще играе 1/8-финал на Уимбълдън (ВИДЕО)

Мачът беше прекъснат в третия сет при 2:1 гейма в полза на Тиафо заради падналия над Югозападен Лондон дъжд и се доигра на 9 юли. В първата част 32-годишният Димитров постигна два пробива срещу съперника си, за да поведе с 6:2. Във втората най-добрият ни тенисист взе подаването на американеца за 4:2, след което не допусна изненади за крайното 6:3.

В четвъртия гейм на третия сет Гришо имаше аванс от 30:0, когато лошите метеорологични условия принудиха организаторите да прекратят сблъсъка на корт номер 2. Това обаче изобщо не разколеба българина. След подновяването на мача за около 20 минута той постигна два пробива, с които затвори убедително срещата с 6:2.

На няколко пъти Франсис Тиафо изпусна нервите си. Той дори запрати топка със сила във въздуха, заради което получи официално предупреждение. На 1/8-финалите Григор Димитров ще се изправи срещу шестия в света Холгер Руне, който победи с 3:2 сета Алехандро Давидович Фокина. Вижте как Гришо уцели съперник право в слабините, а реакцията му бе уникална (ВИДЕО)

Cruising around 🚢@GrigorDimitrov defeats Tiafoe in straight sets to advance in #Wimbledon @Wimbledon pic.twitter.com/c2QnbcgJHA