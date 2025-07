Синер показа джентълменство: Тъжен съм за Григор, заслужаваше да ме бие! (ВИДЕО)

Световният №1 Яник Синер демонстрира джентълменство в своето интервю след мача от 1/8-финалите на Уимбълдън срещу първата ракета на България Григор Димитров. Хасковлията прегазваше съперника си и водеше с 2:0 сета, но контузия в десния гръден мускул принуди Гришо да се оттегли. Италианецът не скри тъгата си от травмата на най-добрия ни тенисист и призна, че победителят в този двубой трябваше да се казва Григор Димитров.

„Не знам какво да кажа, защото той е невероятен играч. Всички видяхме това днес. Той нямаше късмет през последните няколко години. Невероятен играч, а и мой добър приятел. С него се разбираме много добре не само на, но и извън корта. Никога не съм искал да го видя в такава ситуация. За него се откри огромен шанс да играе в следващия кръг и го заслужаваше“, започна тъжният Синер.

Jannik Sinner was there for his opponent in a cruel moment on Centre Court #Wimbledon pic.twitter.com/HGIs5yOaD5

„Сега най-много от всичко се надявам да се възстанови бързо. Абсолютна липса на късмет за него. Не бих искал такава победа, за нищо на света, но за съжаление, станахме свидетели точно на това. Знам, че той е страдал много в турнири от Големия шлем с контузии и сега пак получава контузия. Това е труден момент за него. Видяхме реакцията му, колко много означава спортът за него. Той е един от най-работливите тенисисти в тура и много съжалявам за това, което се случи. Благодаря ви, че дойдохте, но не това е краят, който искахме да видим. Аз съм много натъжен и единственото, което мога да кажа, че му пожелавам всичко най-добро и аплодисментите трябва да бъдат за него и екипа му“, завърши Синер.

"I don't take this as a win at all."



Jannik Sinner was full of respect for his friend Grigor Dimitrov after he was forced to retire.#Wimbledon pic.twitter.com/bQTsxUM8Mu