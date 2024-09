Проклятието продължава: Дрейк заложи 210 000 долара срещу Синер и загуби (СНИМКА)

Канадският музикален изпълнител Дрейк направи нов скандален спортен залог, с който загуби 6-цифрена сума. Артистът реши да подкрепи местния финалист на US Open Тейлър Фриц, като заложи, че ще победи световния номер 1 Яник Синер, но остана много далеч от истината.

Синер не просто спечели мача, но и го стори в три сета. Фриц нямаше какво да направи срещу значително по-класния си опонент, а Дрейк се сбогува с 210 000 долара от банковата си сметка. Точно толкова той заложи на победа Тейлър Фриц.

Drake put a $210,000 bet on Taylor Fritz to beat Jannik Sinner today at the US Open.



“Continuing my record as the most daring sports better in history with the most losses 😂”



The Drake curse is real. Jannik in straight sets confirmed. pic.twitter.com/nHzOkyT5a9