САЩ остана без шампион: Яник Синер е новият крал на US Open! (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер спечели Откритото първенство на САЩ за първи път в кариерата си! Италианецът надигра представителя на домакините Тейлър Фриц с 6-3, 6-4, 7-5 на големия финал на сингъл при мъжете, за да остави Америка без шампион през 2024 година.

САЩ първо изпита разочарование на финала при жените, където американката Джесика Пегула отстъпи на Арина Сабаленка (ВИДЕО). Сега Синер разочарова местната публика и в мъжката схема, стигайки напълно заслужено до победата след по-добра игра и в трите сета.

Синер започна мача с пробив, но Фриц бързо успя да го върне. В края на първия сет обаче италианецът направи нови два пробива и спечели с 6-3. Втората част бе значително по-равностойна, като двамата вървяха гейм за гейм, но Фриц се пропука при 4-5 и бе пробит, за да загуби сета.

В третата част 12-ият в света показа най-добрата си игра за деня, като в седмия гейм успя да поведе с пробив. При 5-4 Фриц сервира за спечелване на сета, но точно тогава Синер успя да върне пробива, а след това направи нов пробив за пълен обрат и спечелване на последния сет със 7:5.

Така Яник Синер спечели втора титла от Големия шлем през 2024 година, след като в началото на сезона триумфира и на Australian Open. Италианецът стигна до титлата в условията на нашумелия допинг скандал около неговото име, но това очевидно не повлия на играта му.

