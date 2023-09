Рафа Надал призна: Новак Джокович е най-добрият в историята

През тази година от четирите най-престижни турнира Ноле не триумфира само на Уимбълдън, където бе победен от Карлос Алкарас. Съвсем наскоро Джокович заслужи първото място на US Open. В кариерата си той има 24 трофея от Шлема - с два повече от Надал.

"Вярвам, че числата са си числа и статистиката си е статистика. В този смисъл Джокович има по-добри показатели от моите и това е безспорно. Това е истината. Останалото са предпочитания, вдъхновение, усещания, които единият или другият може да ви предаде, за да харесате мен или него повече. По отношение на спечелените титли Джокович е най-добрият в историята и няма какво да обсъждаме този въпрос", каза Надал в интервю за вестник "Ас".

Рафа страдаше от контузии през последните години, като пропусна и Откритото първенство на САЩ през 2021 година заради проблем с крака, който го мъчеше през целия сезон. Той обаче не иска това да се използва като извинение. "Както винаги, всеки може да тълкува историята както желае, но аз имах много контузии. Лош късмет за мен или лош късмет, че тялото ми реагира по този начин. Това също е част от спорта. Поздравявам го за всичко, което постига", добави той.

Въпреки че вече не е номер 1 по титли от Големия шлем, испанският тенисист е повече от доволен от това, което е постигнал в кариерата си до момента. "Казах го, когато бях с най-много титли от Шлема, казах го, когато бяхме равни с Джокович и го казвам сега, когато вече съм на второ място. Няма да бъда този, който се опитва чрез лична борба да бъде това, което не съм. Аз съм много доволен от всичко, което съм постигнал", не скри Рафаел Надал.

