Само от китката: Виртуозен бекхенд на Гришо парира Меншик на мрежата (ВИДЕО)

Водещият български тенисист Григор Димитров загуби много равностоен сблъсък срещу чешкия състезател Якуб Меншик, отпадайки на 1/8-финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Макар и да не намери най-добрата си игра, Гришо пак успя да покаже някои изящни отигравания на корта.

Едно такова отиграване дойде във втория сет при резултат 4-1 в полза на българина и сервис на Меншик. Чехът направи добър сервис, с който взе лек превес в разиграването. Последва дълбок бекхенд по диагонала, който изхвърли Григор зад основната линия.

Меншик прецени, че може да атакува към мрежата в търсене на приключване на разиграването. В този момент обаче Григор го изненада с виртуозен бекхенд с една ръка, и то с движение само от китката. Българинът видя къде се намира Меншик и го размина елегантно на мрежата.

По сходен начин Гришо матира и предния си опонент Алексей Попирон. И тогава Григор направи показно за удар само с едно движение от китката (ВИДЕО)

Just a flick of the wrist 💥@GrigorDimitrov | @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/puN9Cg35NH