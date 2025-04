"Сред кралските особи в тениса": Григор Димитров се нареди до Джокович, Надал и Федерер в престижна класация

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров продължава да пише история по време на участието си на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло. Класирайки се за четвъртфиналната фаза на турнира, Гришо записа ново уникално постижение, което го нареди в престижна класация - в компанията на "Голямата тройка" в мъжкия тенис Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. А от "Tennis TV" написаха по този повод, че Григор е попаднал "сред кралските особи в тениса".

Григор Димитров отстрани Алехандро Табило и си осигури 1/4-финален сблъсък срещу световния №10 Алекс де Минор: двубой, който ще се изиграе в петък следобед. С това той стана четвъртият най-възрастен играч в историята, който успява да стигне до тази фаза на турнира. Българинът се класира за четвъртфиналите на 33-годишна възраст, като единствено Федерер (34), Надал (34) и Джокович (36) го изпреварват.

И докато Роджър и Рафа вече не са активни тенисисти, то Новак можеше да подобри представянето си тази година. 37-годишният сърбин обаче отпадна рано-рано от надпреварата - и на практика "разчисти" пътя на Гришо, който потенциално трябваше да играе с него още в третия кръг. Сега надеждите на Григор Димитров са, че ще успее да отстрани Де Минор и да си осигури трети 1/2-финал в Монте Карло в кариерата си.

Иначе Григор Димитров се радва и на друго страхотно постижение в Монте Карло, като единствено Джокович е пред него. Става въпрос за победите на българина на Мастърса, като никой от действащите играчи извън Ноле не може да го доближи. Във вечната класация обаче "кралят на клея" Надал остава недостижим - и напълно закономерно, след като има рекордните 11 титли в турнира.

Djokovic (36)

Nadal (34)

Federer (34)

*Dimitrov (33)* @GrigorDimitrov is the 4th-oldest player to reach the #RolexMonteCarloMasters QF’s this century 👊



Among tennis royalty 👑 pic.twitter.com/shficKr5lb