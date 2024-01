Страхотен Григор сгази германец и е на 1/4-финал в Бризбън (ВИДЕО)

През първия сет Димитров демонстрира страхотен тенис и не остави никакви шансове на своя съперник. При 5:0 за българина Алтмайер успя да вземе един гейм, но след това Гришо отново показа класата си и затвори частта с 6:1.

Вторият сет започна малко по-равностойно, след като двамата тенисисти си размениха по един гейм. След това обаче Димитров стигна до пробив, а и успя да вземе подаването си, за да поведе с 3:1. Алтмайер опита да затрудни българина и спечели още един гейм за 3:2, но след това Гришо буквално го сгази и спечели срещата след 6:2.

