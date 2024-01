Григор Димитров обърна Анди Мъри за победен старт на 2024 година (ВИДЕО)

Григор влезе като несъмнен фаворит срещу Мъри, след като в края на миналия сезон стигна до финал на Мастърс турнира в Париж и завърши годината на 14-о място в света. Анди Мъри обаче напомни за класата си още в първия сет, когато не даваше на втория поставен в схемата Григор да припари до началния му удар.

Григор и Мъри вървяха гейм за гейм до 4-5, когато в най-точния момент британецът успя да стигне до пробив на 15. Вторият сет протече по подобен сценарий, като до 4-4 не се стигна до нито един брейкбол. Тогава започна и размяната на пробиви - Григор проби първи, а Мъри веднага върна пробива.

ОЩЕ: Ударът на 2024 година?! Как Гришо матира Мъри (ВИДЕО)

След това Григор Димитров отново стигна до пробив за 6-5, а Мъри пак опита да се върне в сета, стигайки до два брейкбола на сервис на българина. Гришо обаче се измъкна невредим, реализирайки първия си и единствен сетбол, за да спечели частта и да прати мача в решаващ трети сет.

That's straight ridiculous...@GrigorDimitrov just might have given us the shot of the year on January 1st 🤯@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/o7SJraWEZM