Съперници, фенове и приятели изпратиха Рафа Надал в последния му мач на Ролан Гарос (ВИДЕО)

След 3-часово зрелище на терена Зверев успя да победи с 6-3, 7(7)-6(5), 6-3. Надал намери моменти от най-добрия си тенис, особено с марковия си форхенд. Но силният сервис на Зверев, агресивният му форхенд и спокойствието му под напрежение се оказаха твърде много, за да бъдат преодоляни.

След победата си 27-годишният германец каза: „Ако трябва да бъда честен, не знам какво да кажа. Благодаря ти Рафа от името на целия тенис свят. Беше голяма чест. Аз гледах как играе Рафа през цялото ми детство. Имах достатъчно късмет и да играя срещу него. Имах достъчно късмет да играя два пъти с него на този прекрасен корт. Не знам какво да кажа. Днес не е моят момент. Моментът е на Рафа!“

На трибуните присъства и един от големите съперници на Надал - Новак Джокович. Сърбинът не посмя да пропусне зрелищния мач между Зверев и Надал и го предпочете пред тренировката за следващия си двубой срещу Пиер-Юг Ербер. В публиката бяха още Карлос Алкарас и Ига Швьонтек, която е №1 при дамите.

С победата Зверев продължава към втория кръг, където го очаква мач срещу победителя от мача Давид Гофен - Джовани Мпетши Перикар. След интервютата на корта пък емоционалният Надал огледа обстановката на корт „Филип Шатрие“ и благодари на публиката, докато напускаше корта, на който доминираше най-много. Той спечели 112 от мачовете си на "Ролан Гарос", докато допусна само 4 загуби. Надал грабна титлата 14 пъти, което е повече от всеки друг играч в историята.

