Тежка задача за българина: Ето кой ще е следващият съперник на Григор в Шанхай

Карлос Алкарас се класира за четвъртия кръг на престижния турнир, след като се наложи със 7:6(1) и 6:4 над великобританеца Даниел Евънс. Испанецът губеше с 1:4 гейма в първия сет, но в крайна сметка успя да вземе частта след тайбрек.

CARLOS SEALS IT IN STYLE 🤩@carlosalcaraz seals a 7-6 6-4 win over Dan Evans in the most INCREDIBLE match! 👏#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/yl8b0cQZW7