Тежък съперник чака Григор на старта на Мастърс-а в Индиън Уелс

Първата ракета на България Григор Димитров ще стартира участието си на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс срещу много тежък съперник. Става дума за португалеца Нуно Боржеш. Както е известно, най-добрият роден тенисист е поставен под номер 14 в основната схема на надпреварата, която е с награден фонд 13 милиона долара, и поради тази причина започва директно от втория кръг.

Нуно Боржеш, който се намира под номер 36 в световната ранглиста, пък стартира участието си на Мастърс-а в Индиън Уелс от първия кръг на турнира. В него португалецът се изправи срещу представителя на Франция Артур Риндеркнех. Ибериецът демонстрира отличен тенис в срещата и спечели с 6:1, 5:7 и 6:2 като по този начин си гарантира мач срещу Григор Димитров. Двубоят между двамата ще се състои в неделя вечерта.

