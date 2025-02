Труден жребий за Григор Димитров: Българинът ще се изправи срещу свой кошмар

Първата ракета на България Григор Димитров нямаше голям късмет при тегленето на жребия за турнира в Доха от сериите ATP 500. В първата си среща от надпреварата хасковлията ще премери сили с №25 в ранглистата на ATP Иржи Лехечка, от когото Гришо не пази добри спомени. Двамата са се срещали общо 4 пъти помежду си, като чехът е надделявал в три от тях.

Димитров имах успех над Лехечка само на Australian Open през 2022 година - първия дуел помежду им. Впоследствие българинът отстъпи пред противника си в Стокхолм същата година с 1:2, в Монте Карло през 2023-та с 0:2 и в началото на 2025 година на полуфинала в Бризбейн, когато Гришо се контузи и се отказа.

The incredible Doha draw is out.



Djokovic and Alcaraz ended up in the same half of the draw, even with Sinner out…



Some of the first rounds:



Alcaraz vs. Cilic



Djokovic vs. Berrettini



Dimitrov vs. Lehecka



Tsitsipas vs. Medjedovic



Medvedev vs. Khachanov



🔥 pic.twitter.com/jMXjLY4ojf