В тенис спектакъл: Григор приключи китайската си приказка, мощен Рубльов е финалист (ВИДЕО)

Руският му съперник, който иначе му е добър приятел извън корта, ще премери сили с Хуберт Хуркач. По-рано полякът, който е номер 16 в схемата, спечели с 6:3, 6:4 за 77 минути срещу американеца Себастиан Корда.

Срещата започна равностойно. Руснакът обаче демонстрираше нервни изблици рано-рано, макар че взимаше своите подавания и затрудняваше хасковлията при неговите. При 3:2 българинът пропиля няколко възможности за пробив в много дълъг гейм. Рубльов не криеше яростта си и бе като тенджера под налягане, която е съвсем близко до точката си на кипене.

ОЩЕ: Топ руски тенисист: Дори като мъж съм влюбен в Григор (ВИДЕО)

Двамата класни състезатели си размениха по един брейк за 6:6 и навлязоха в решителен тайбрек. Той премина изключително драматично. В крайна сметка №7 в ранглистата на ATP го спечели с 9:7 и поведе в резултата.

Гришо започна страхотно втората част, вземайки подаването на своя съперник. Руснакът "върна жеста" за 2:2 и възстанови паритета, което придаде страхотен импулс на играта му. Андрей Рубльов превключи на друга предавка и грабна 5 последователни гейма. Те се оказаха решаващи за триумфа с 6:3.

ОЩЕ: "Пас към миналото": България неволно е замесена в най-черния ден в историята на тениса

Respect between opponents at the most tense of moments...@AndreyRublev97 offers to replay the point during the tiebreak, but Dimitrov refuses to accept#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/D9jy58HB7g