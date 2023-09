Топ руски тенисист: Дори като мъж съм влюбен в Григор (ВИДЕО)

В интервюто след двубоя Гришо не скри: "Обичам да играя срещу Андрей, много го харесвам. Харесвам го на корта и извън него. Той е страхотен човек!“ Рубльов отвърна с: "Ако бях момиче, щях да бъда влюбен в Григор. Дори като мъж съм влюбен в Григор. Днес ще завършим с "романтична вечеря!"

Двамата тенисисти от световния елит са добри приятели. Не за пръв път №6 в ранглистата на ATP се шегува, че е влюбен в Григор. През месец април преди старта на турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло Андрей Рубльов отново бе демонстрирал страхотното си чувство за хумор (подробности четете в линка).

За Гришо предстои азиатско турне, като ще вземе участие в ATP 250 в Чънду, ATP 500 в Пекин и Мастърс 1000 в Шанхай. Хасковлията отказа да играе за България на Купа Дейвис заради "несъвместимост" с програмата си. Вместо това се включи в демонстративния турнир във Франкфурт.

