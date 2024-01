Великолепен Григор се класира за финала в Бризбън (ВИДЕО)

Двубоят стартира по доста равностоен начин като двамата тенисисти спечелиха подаванията си в първите четири гейма за 2:2 В петия гейм Димитров имаше леки проблеми, но все пак успя да поведе с 3:2. След това българинът бе безапелационен при сервиса на Томпсън и записа пробив за 4:2. До края на частта австралиецът не успя да създаде сериозни проблеми на Димитров и най-добрият ни тенисист спечели първия сет с 6:3.

Вторият сет отново започна с размяна на геймове. В третия гейм Григор Димитров имаше два шанс за пробив, но ги пропусна и Томпсън поведе с 2:1. Българинът веднага отговори и взе подаването си като по този начин изравни. Последваха силни минути за австралиеца. Първо Томпсън спечели сервис гейма си, а след това бе много близо до пробив, след като водеше с 40:0 в шестия гейм. Гришо обаче успя да отрази трите брейкбола и с доста трудности стигна до 3:3.

THIRD BRISBANE FINAL 🥳 @GrigorDimitrov defeats Thompson 6-3 7-5 to reach the final 👏 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/2Fira0aDWj

Джордан Томпсън продължи да сервира отлично и спечели седмия гейм на нула за 4:3. В следващия гейм Димитров отново имаше сериозни проблеми и бе много близо до това да бъде пробит, но показа характер и спечели подаването си за 4:4. В следващия гейм Томпсън допусна изоставане, но след това подобри играта си и поведе с 5:4. След края на гейма австралиецът повика физиотерапевт.

Make that three @BrisbaneTennis finals 🔥



No. 2 seed @GrigorDimitrov sets up a showdown with top seed Holger Rune down under.@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/hr3eCKksfW