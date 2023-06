"Време е за каране": Роджър Федерер навигира шофьорите в Waze (ВИДЕО)

Федерер, който сложи край на професионалната си кариера през 2022-ра, ще предлага указания на няколко езика. Швейцарецът е известен като полиглот, тъй като владее различни езици, сред които английски, френски и немски.

Гласът на 41-годишния Федерер не само ще помага на шофьорите в навигирането, но и ще ги забавлява, тъй като част от неговите послания са с нотка на забавление. "Време е за шофиране - вече усещам как адреналинът се покачва", казва Федерер в един от записите.

Преди началото на пътуване пък Федерер може да каже на шофьорите: "Време е за каране! Доверете се на способностите си. Готов съм да ви напътствам по пътя."

Федерер е поредната известна личност, която ще озвучава навигационното пролижение, което Alphabet придоби за 1 млрд. долара през 2013 година. Сред знаменитостите, които озвучават Waze, са Кристина Агилера и Джонас Брадърс.

"Чувствам се отпочинал и готов. Като че ли се връщам от хубава ваканция. Понякога имаш нужда от време, за да се откъснеш от лудостта", споделя Роджър Федерер, който продължава да е сред 10-те най-добре платени спортисти в света.

Roger Federer is the new Celebrity Voice for Waze - the navigation App owned by Google. Roger gets you safely from point A to B with his lovely voice, directions, cheesy quotes&dad jokes in English, German&French 😍👏😘 Love this 💙🩵#Federer #RogerFederer #RF #Google #Waze… pic.twitter.com/P1enVtyFcd