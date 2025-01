Загубен тайбрек и Новак Джокович се отказа от Australian Open 2025 (ВИДЕО)

Десеткратният шампион на Australian Open Новак Джокович се отказа в мача си от полуфиналите на тазгодишния първи турнир от Големия шлем в Мелбърн. Сърбинът игра срещу Александър Зверев - и сложи край на мача след като изигра един много интензивен първи сет, завършил в тайбрек, със 7:5 точки в полза на Зверев: Контузията на Джокович разбуни духовете на Australian Open

Предвид развитието на сета беше абсолютна изненада, че нямаше пробив - Джокович се спаси от 0:40 още във втория си сервис гейм, в следващия гейм Зверев също запази сервиса си от 0:40. А в тайбрека първият минипробив стана за 5:7 точки - и то след като Джокович взе предимство в разиграването, натисна от форхенд, Зверев му върна по-слаба и висока топка, но сърбинът не успя да излезе съвсем разчетено на мрежата и сбърка много лесно воле - веднага след това той прегърна Зверев на мрежата и се отказа.

В интервюто на корта след края на мача Зверев изрично призова публиката да не освирква Джокович заради решението му. Той спечели този турнир с разкъсване на коремен мускул, спечели го с контузия на крака - щом взема решение да се откаже, значи има защо, подчерта германецът от руски произход. И си спомни как Джокович му е направил 28 аса и то тогава, когато спечели титлата в Мелбърн с разкъсване в коремен мускул. Зверев добави: "Исках да бъде труден петсетов двубой, но това е положението - той е спечелил турнира 10 пъти, само респект за него".

На финала Зверев ще срещне победителя от мача между световния номер едно Яник Синер и американеца Бен Шелтън.

