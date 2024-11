Зверев подчини Алкарас и се класира на 1/2-финал в Торино, испанецът се надява на чудо (ВИДЕО)

Александър Зверев постави Карлос Алкарас на прага на изхода на финалния ATP турнир в Торино. Световният номер 2 постигна категорична победа с 2:0 (7:6(5), 6:4) над испанеца в двубой от третия кръг на надпреварата. Срещата продължи 1 час и 45 минути, а германецът е първенец в групата и ще премери сили с Тейлър Фриц на полуфиналите.

Късният сблъсъкът между Каспър Рууд и Андрей Рубльов ще определи кой ще запълни последното вакантно място сред най-добрите четирима. Единственият сценарий, при който Алкарас може да се класира напред, е чрез процент спечелени геймове, но за целта Рубльов трябва да надвие Рууд трудно в два сета.

What a way to seal your semi-final spot 🤩@AlexZverev takes the opener over Alcaraz 7-6 and as a result makes the final four of the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/xPgTVJyNBd