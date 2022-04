Google Maps премахна замъгляването на военните обекти в Русия

Търсенето в Google Maps показа недостъпни досега изображения на военни бази, площадки за изстрелване на междуконтинентални балистични ракети, военноморски съоръжения и ключови командни пунктове в цяла Русия, съобщи сайтът „The Moscow Times”, цитиран от БГНЕС.

In Google Maps military and strategic objects of #Russia became available in maximum resolution. pic.twitter.com/FtSLSEyrox