С тези трикове ще забравите за торбичките под очите

Понякога торбичките под очите се дължат на липса на сън или на консумацията на храни с високо съдържание на натрий. Възможно е причината за тях да е хроничен проблем или стареене на кожата.

Въпреки че има множество продукти, които твърдят, че намаляват появата им, много от тях не работят. Но има няколко трика, които със сигурност ще ви помогнат да се справите с проблема, пише изданието Eat This, not That!

5 начина да се събудите без торбички под очите - ценни съвети



1. Масаж с кокосово масло

Дерматологът д-р Шерил Росен препоръчва масажиране на слепоочията и областта под очите си със студено пресовано кокосово масло. Правете това всяка вечер преди лягане. Този метод ще помогне за подобряване на кръвообращението и намаляване на подпухналостта.

2. Компреси с торбички зелен чай

Д-р Дженифър Уейдман препоръчва компреси с пакетчета зелен чай, които преди това са били охладени в хладилника. Поставете ги върху очите си за около 10 минути. Това насърчава циркулацията и намалява подпухналостта.

3. Избягвайте определени храни и напитки

Избягването на алкохол, кафе, бяла захар, пържени, тестени, солени и въглехидратни храни свежда до минимум задържането на течности, в това число и на торбички под очите.

4. Студени краставици

Сложете студени резенчета краставици върху очите си за няколко минути.

Този компрес свива кръвоносните съдове в областта и това намалява отока. Освен това, високото съдържание на вода в краставицата помага за хидратиране на кожата и намаляване на подпухналостта.

И не на последно място, охлаждащият ефект на краставицата помага за успокояване и освежаване на уморените очи.

5. Студен компрес

Студеният компрес може да помогне за намаляване на отока чрез вазоконстрикция (стесняване на кръвоносните съдове). Когато се прилага студен компрес, понижената температура на кожата съдейства за свиване на съдовете. Това намалява натрупването на течности и помага за намаляване на отока.

6. Не спете без възглавница

Повдигането на главата, докато спите, помага за намаляване на натрупването на течности в горната част на тялото, което може да причини подпухналост и торбички под очите.

Когато спите по гръб, гравитацията издърпва натрупаните течности надолу към шията.

Задължително спете върху възглавница. Това съдейства за намаляване на количеството течност, която се натрупва около очите по време на сън. По този начин ще се сведе до минимум появата на торбички.

7. Кремове с кофеин и пептиди

Тези две съставки съдействат за намаляване на появата на подуване и подпухналост. Освен това подобряват циркулацията и стягат кожата.

Важно: Статията е с информативна цел и не може да замести консултацията с квалифициран специалист!