Унгария затвори срамната страница с хомофобията

В Унгария тези дни приключва една епоха на държавна хомофобска пропаганда и дискриминация. Епоха, през която бившият премиер Виктор Орбан правеше изявления като това: „Унгария е толерантна и търпелива към хомосексуалните. Но има една червена линия: те трябва да оставят децата ни на мира“.

Една осъдена политика приключва

Правителството на консервативния премиер Петер Мадяр, което управлява от май 2026 г., слага край на тази епоха: във вторник (13.10.2026 г.) парламентарната група на неговата партия „Тиса“ („Уважение и свобода") гласува с две трети мнозинство за отмяната на хомофобските разпоредби в прословутия „Закон за децата“ от юни 2021 г. Този „анти-ЛГБТИ закон“ представлява една от най-срамните точки в хомофобската политика на системата на Орбан и доведе през 2021 г. до съдебно дело на ЕС срещу Унгария. През април 2026 г. Съдът на Европейския съюз окончателно осъди страната да отмени определени пасажи от закона.

Чрез формулировка, позволяваща много широко тълкуване, законът забраняваше всякакво представяне или описание на хомосексуалността, ако то е публично достъпно за непълнолетни. Теоретично това би могло да криминализира дори публичното развяване на флаг с цветовете на дъгата. Но станахме свидетели и на още по-абсурдни случаи: през юли 2023 г. една книжарница в Будапеща беше глобена в съответствие със закона със сума, равняваща се на 32 000 евро, защото беше предлагала за продажба неприкрито комикси с ЛГБТИ тематика. Случаят влезе в заглавията на световните медии.

Защита на децата според стандартите на ЕС

Всички подобни ограничения в закона бяха отменени във вторник от парламентарното мнозинство на партията „Тиса“. С това отново става възможна свободната продажба на куиър литература, отново може да се провежда свободна и съвременна сексуална просвета в образователните институции. Задължението книжарниците да опаковат във фолио книгите с ЛГБТИ съдържание, за да не могат да бъдат разглеждани, още не е отменено, но вероятно вече не се прилага.

На мястото на предишните разпоредби бяха въведени нови правила за защита на децата, съобразени с изискванията на ЕС. Те имат за цел да предотвратят достъпа на непълнолетни до съдържание, което е порнографско и неподходящо за възрастта им или което пропагандира сексуално насилие и експлоатация.

Бяха затегнати и разпоредбите за рекламно съдържание, което пропагандира насилието, включително и такава предизборна пропаганда. Последното е реакция на генерираната от изкуствен интелект антиукраинска предизборна агитация в кампанията на Орбан, която, показваше например разстрел на военнопленници и плачещо момиче.

"Фидес: "Джендър пропаганда"

Фракцията на Орбановата „Фидес“, както и съюзниците ѝ – Християндемократическата народна партия (KDNP) и крайнодясната партия „Нашата родина“ – гласуваха единодушно в парламента против промените в закона и обвиниха фракцията „Тиса“, че проправя „пътя за връщането на ‘джендър пропагандата‘ в училищата“.

Министър-председателят Петер Мадяр написа по този повод във Фейсбук: „‘Фидес‘ и ‘Нашата родина‘ гласуваха заедно против закона, който има за цел да засили защитата на децата. Те гласуваха против помощта за бебета, изоставени в болница, и срещу защитата на децата от всякаква форма на насилие. Срам!“.

В системата на Орбан хомофобията беше неразделна част от правителствената политика и предизборните кампании на „Фидес“. Основен наратив беше, че „ЛГБТИ пропагандата“ и „джендър идеологията“ са съвременна форма на тоталитаризъм и водят до упадъка на християнския Запад.

Хомо афери и злоупотреба с деца

Най-абсурдното в случая е, че докато режимът на Орбан приравняваше хомосексуалността с педофилията под претекст, че защитава децата, „Фидес“ затъна в собствени „гей скандали“. Така например евродепутатът от „Фидес“ Йожеф Сайер, автор на хомофобската конституция на Унгария от 2011 г., беше заловен през 2020 г. в Брюксел с наркотици на гей парти по време на действащите по онова време ограничения, свързани с коронавируса.

А при управлението на Орбан в социалните домове на Унгария действаше система за насилие и сексуално малтретиране на деца. Когато през февруари 2024 г. в рамките на т.нар. „афера с помилванията“ за първи път станаха известни подробности, това даде тласък на политическия възход на Мадяр и неговата партия и постави началото на края на системата на Орбан.

Хомофобията на „Фидес“ обаче достигна нов връх със забраната на „Будапеща прайд“ през 2025 година. Тя беше обявена лично от Орбан, но това му изигра лоша шега: няколкостотин хиляди души се включиха в събитието, което се превърна в мощна демонстрация срещу системата на Орбан. При това стана ясно, че хомофобията в унгарското общество е далеч по-малко разпространена, отколкото Орбан би искал.

Унгарският премиер е предпазлив

Настоящият унгарски премиер Петер Мадяр обаче избягва да говори твърде често и твърде откровено по темата. В нощта на изборната си победа на 12 април 2026 г. той каза само, че иска в неговата страна всички да имат равни права и всеки да може да обича когото пожелае. Освен това той обяви, че правителството му ще отмени забраната за осиновяване на деца от еднополови двойки и на няколко пъти досега защити тази инициатива в парламента срещу хомофобските обвинения на опозицията. В тази връзка унгарският премиер припомни и за тежките случаи на малтретиране в детските домове, които системата на Орбан е прикривала в продължение на години. По темата правителството на Мадяр изготви неотдавна и подробен доклад.

Засега обаче промяната в закона от 13.10.2026 г. не променя нито съществуващата забрана за промяна на пола, нито другите ограничения за хората от ЛГБТИ общността. Нужно е да бъдат изменени Конституцията и други закони, за да могат трансджендър хората да променят пола си в официалните документи. Трябва да бъде променена и разпоредбата в закона, забраняваща провеждането на "прайда".

Представители на правозащитни организации приветстват принципно тази политика на унгарското правителство, но призовават за по-дълбоки промени. Изпълнителният директор на унгарската ЛГБТ организация „Hatter Tarsasag“ Тамаш Домбош коментира, че правителството „все още не се е обявило еднозначно в подкрепа на равните права на ЛГБТИ общността“. Той се позова на проучване от май 2026 г., според което 68 процента от унгарците подкрепят възможността за „хомосексуален брак“. Сред избирателите на „Тиса“ подкрепата дори достига 85 процента.

Източник: Дойче веле