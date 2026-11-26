Борис Розенфелд едва сдържа сълзите си, когато гледа снимката, на която е заедно с дъщеря си София. "Тук се видяхме за последно. После тя отпътува за Москва и нещата тръгнаха зле."

ДВ се срещна с бащата в Израел, докато дъщеря му е в Русия. Там 50-годишната София Розенфелд е в затвора по обвинение за финансиране на екстремизъм. На 7 октомври тя беше осъдена от московски съд на 3,5 години наказателна колония.

При това става дума за две дарения на обща стойност от 2000 рубли (близо 22 евро) за Антикорупционната фондация на починалия опозиционен политик Алексей Навални. Руските власти класифицираха тази организация като "екстремистка".

Реномиран учен зад решетките

Розенфелд е реномирана орнитоложка, посветила живота си на проучванията и защитата на арктическите водни птици. "Още от малко дете София се увличаше по изследванията на природата. Тя обичаше птиците, конете и кучетата", казва баща ѝ, докато разлиства албум със семейни снимки.

София е още тийнейджър, когато семейството ѝ се преселва в Израел. Няколко години по-късно тя се връща в Русия. Следва биология в държавния Московски университет и започва да гради там научна кариера. Розенфелд е сред първите руски изследователи, които разработват систематичната основа за наблюдение на популациите на прелетните птици.

Научната сътрудничка на Руската академия на науките е сред водещите специалисти сред руските орнитолози – работата ѝ е позната и далеч отвъд границите на Русия, защото има решаващо участие в редица международни научни проекти. Розенфелд се ползва с високо уважение сред международната научна общност, потвърждава и Хелмут Крукенберг, ръководител на Германския институт за изследване на влажните зони и водните птици, който изтъква заслугите ѝ за защитата на сибирските и арктически видове. "Онова, което я сполетя, е просто непонятно за нас", казва той.

225 съдебни дела за дарения за фондацията на Навални

През лятото на 2021 Антикорупционната фондация на Алексей Навални бе обявена от руските власти за екстремистка организация. По онова време Розенфелд е била на далечна Арктическа експедиция, без да има възможност да ползва телефон или интернет. Поради тази причина тя не е могла веднага да прекрати изпращането на дарения за фондацията на Навални, а го е направила чак след завръщането си в Москва.

"София е абсолютно честен човек", подчертава приятелката ѝ Олга (името е променено). Даренията за фондацията на Навални отразяваха честното ѝ намерение за борба срещу корупцията, с която тя често се е сблъсквала в руските региони. "София никога не се е ангажирала политически. Нейните дарения са били насочени единствено в подкрепа на борбата срещу корупцията", казва баща ѝ Борис Розенфелд.

Според него обвиненията на прокуратурата са "немислими". За него и други близки приятели на София присъдата е като шок. Независимо че прокуратурата първоначално искала пет години затвор, приятелите и колегите ѝ смятали, че тя ще се отърве само с глоба. А техните надежди изглеждали оправдани, защото в 85% от общо 225 обвинения за дарения в полза на фондацията на Навални не са произнесени затворнически присъди. Това става ясно от данни на независимия медиен портал Меdiazona. Въпреки това обаче Розенфелд била осъдена на три и половина години наказателна колония.

Съдебни дела и ограничения за пътуване

Преди близо година София Розенфелд е защитила докторската си дисертация, а само няколко месеца по-късно жилището ѝ е било претърсено. Наложени ѝ били и ограничения за пътуване в чужбина. Поради това е трябвало да откаже участието си в ежегодната лятна арктическа експедиция.

Близките на София са убедени, че тя никога не би напуснала Русия, за да избегне наказание. "София никога не би си тръгнала. Тя не можеше да си представи живота без изследванията си", казва нейният колега Дмитрий.

Семейството, приятелите и колегите ѝ сега се застъпват за ревизиране на съдебната присъда. Повече от 1000 души са подписали съответната петиция до Съвета за човешките права към Президентството на Русия. Тъй като София има двойно гражданство, баща ѝ се надява на подкрепа и от страна на Израел. Засега обаче на служителите на израелското консулство не е бил даден достъп до задържаната София Розенфелд.

Бащата и дъщерята продължават да си пишат писма, а в тях Борис се опитва да ѝ вдъхне кураж. "Тя пише колко е трудно да свикне с живота в затвора, макар че се опитва. София е силна", казва той.

Източник: Дойче веле