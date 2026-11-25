Процесът на разширяване на Европейския съюз (ЕС) отново набра скорост: Черна гора може да стане 28-ият член на Съюза през 2028 г., а преговорите за присъединяване с Албания напредват и биха могли да приключат до края на 2027 г., ако страната запази сегашната скорост на реформи.

Северна Македония обаче – страна кандидатка за членство в ЕС още от 2005 г. – остава в застой по пътя към присъединяването. Този контраст ще си проличи отново тази сряда в Брюксел, когато ще се проведе Срещата на върха ЕС - Западни Балкани.

„Бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз. Тяхното присъединяване е наш приоритет, наша обща амбиция и ключова геополитическа инвестиция в тези бурни времена“, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща преди срещата.

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Подготвена, но все още "на ръчна спирачка"

Република Северна Македония започна официални преговори за присъединяване към ЕС през юли 2022 г., но все още не е отворила първия от шестте преговорни глави, по които кандидатите привеждат своето законодателство и институции в съответствие със стандартите на ЕС.

Липсата на напредък обаче не означава, че страната е неподготвена за членство. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви през ноември, че Северна Македония е „сред страните с най-висока степен на готовност“ по отношение на привеждането на законодателството си в съответствие с правото на ЕС, както и че наскоро е ускорила реформите.

Тя обаче добави, че „ръчната спирачка на преговорите за присъединяване все още е дръпната“. Според Кос за да бъде освободена тази „ръчна спирачка“ и да бъде отворена първата глава от преговори, Северна Македония трябва да приеме конституционната поправка, съгласувана с ЕС през 2022 г.

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Какво възпрепятства напредъка на Северна Македония към ЕС?

Това патово положение има дълбоки корени. В продължение на години спорът с Гърция относно името на страната блокира напредъка на Северна Македония по пътя ѝ към ЕС. Въпреки че Преспанското споразумение от 2018 г. разреши спора, а страната промени конституционното си име, което отвори пътя за членство в НАТО, до пробив в процеса на присъединяване към ЕС така и не се стигна.

По-късно България блокира процеса на фона на спорове, свързани с историята, езика и идентичността. Компромис, постигнат с посредничеството на френското председателство на Съвета на ЕС през 2022 г., премахна българското вето, но постави условие: Северна Македония трябва да измени конституцията си, така че изрично да включи българите сред признатите общности в страната. За изменението е необходимо мнозинство от две трети в парламента, което досега се оказва непостижимо.

"Не е блокирана от държава членка"

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От гледна точка на ЕС това вече не е българско вето, а условие, което Северна Македония е приела като част от своята преговорна рамка. „Северна Македония не е блокирана от държава членка. Блокирана е, защото към момента не желае да направи това, за което знае, че е необходимо“, заяви наскоро директорът на Главна дирекция „Разширяване и източно съседство" в Европейската комисия (ЕК) Герт Ян Коопман в подкаст на Атлантическия съвет.

Правителството на Република Северна Македония разглежда проблема по различен начин: Скопие иска гаранции, че промяната в конституцията няма просто да отвори вратата за нови искания от страна на София.

Тези опасения се коренят отчасти в дългогодишни спорове: българските правителства оспорват позицията на Северна Македония за съществуването на самостоятелна македонска идентичност с вековна история; някои български политици отиват и още по-далеч, определяйки македонския език като регионален вариант на българския, а македонците и българите – като един народ.

Президентката Гордана Силяновска-Давкова уверява, че Северна Македония е готова за разговори с България и ЕС, но иска сигурност, че след една конституционна промяна няма просто да последват искания за още една: „Искаме само сигурност. Искаме да сме сигурни, че това няма да бъде поредната поправка, направена само заради самата поправка, след която да последва още една“, подчерта тя.

Силна подкрепа за членство, но малка готовност за компромис

След повече от две десетилетия чакане, задънената улица се превърна и във вътрешнополитически проблем в самата Република Северна Македония. Национално представително проучване на Института за демокрация „Societas Civilis“ илюстрира това противоречие: 71% от анкетираните подкрепят членството в ЕС, но едва 24% подкрепят конституционните промени, необходими за напредъка на процеса. Сред етническите македонци подкрепата за промените спада до едва 11%.

Политическият анализатор от Скопие Петър Арсовски описва обществените нагласи като „пасивно-агресивни“: силната подкрепа за присъединяване към ЕС съжителства със слаба подкрепа за исканата отстъпката, за да се продължи напред. А това, по думите му, помага за запазването на статуквото.

Висок вътрешнополитически залог и в двете страни

Спорът вече е дълбоко вкоренен във вътрешната политика както на Северна Македония, така и на България, защото отстъплението от заеманите досега позиции лесно би могло да бъде представено като национално поражение.

Политическата цена е особено висока в Скопие, където сегашното правителство дойде на власт, отчасти благодарение на платформа, противопоставяща се на конституционните промени при сегашните условия. За правителството на Северна Македония приемането на поправките без допълнителни гаранции крие значителни вътрешнополитически рискове. В същото време ЕС не предлага преразглеждане на преговорната рамка.

Несигурността се засилва от дебата относно това как трябва да протече бъдещото разширяване на ЕС. Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон предложиха кандидатите постепенно да получават някои от ползите на членството, още преди официално да се присъединят към Съюза, като същевременно подчертаха, че пълноправното членство остава крайната цел.

Според Петър Арсовски несигурността относно бъдещия ход на разширяването дава аргументи на евроскептичните среди и намалява политическия стимул за постигане на труден компромис. „Ако тези общи условия останат непроменени, най-вероятният сценарий е срещите на върха на ЕС да се редуват една след друга, докато политическите субекти остават вкопани в позициите си – без реално сближаване на възгледите и без искрен ангажимент за съдържателен компромис“, коментира Арсовски пред ДВ.

Източник: Дойче веле