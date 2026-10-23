Алекс Николов пред голямо постижение: Задминава Цветан Соколов във вечна топ класация

Александър Николов започва своя пети сезон в Кучине Лубе Чивитанова. С времето той се утвърди като един от най-важните играчи на отбора, като през миналия сезон стана най-резултатният играч на италианската Серия А1. Той започна сезона в много добра форма, като вече взе награда за най-полезен играч в първия официален двубой за кампанията. Той вече има 2023 точки с екипа на Лубе, като е само на 4 от това да задмине Цветан Соколов във вечната ранглиста на клуба.

Алекс Николов може да задмине Цецо Соколов

В неделя, на 25 октовмри, от 18:00 ч. Лубе ще изиграе първия си домакински двубой от италианската Серия А1. Тогава Алекс Николов по всяка вероятност ще изпревари Цветан Соколов, който има 2026 точки. Срещата ще бъде срещу Палаволо Падова. Освен възможността да подобри рекорда, Николов ще получи и две награди за постиженията си от миналия сезон - за най-добър реализатор и за играч с най-много успешни точки в атака в първенството.

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Алекс Николов: "Нито един съперник не бива да бъде подценяван"

Ето какво каза Алекс Николов по повода: "Изключително съм развълнуван от възможността да се завърнем в зала "Евросуоле Форум" срещу Падова и да отпразнуваме тези отличия заедно с нашите фенове. Надявам се през настоящия сезон да имаме още много поводи за радост с екипа на Лубе. В Суперлигата нито един съперник не бива да бъде подценяван. Ние сме Лубе и нашата цел винаги е да поддържаме висока интензивност в преследване на победата и пълния комплект от три точки. Вече свиквам с ролята на основно острие в атака и, честно казано, изключително много се забавлявам на терена".

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