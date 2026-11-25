Една от големите звезди на българския волейбол Симеон Николов направи любопитно сравнение с по-големия си брат Александър Николов. В забавно интервю за италианската медия Tutto Volley разпределителят на националния отбор заяви, че на 15-годишна възраст е бил по-добър волейболист от брат си на същите години. Мони обаче побърза да обясни защо е имал предимство и подчерта огромната роля на Алекс за собственото си развитие.

Симеон Николов разкри защо е бил по-добър от Алекс на 15 години

По време на интервюто младият български национал трябваше да изрази съгласие или несъгласие с различни твърдения. Едно от тях беше, че по-малките братя са по-добри от по-големите. "Съгласен съм! Не защото искам да се пошегувам с брат ми, но смятам, че когато си по-малък, когато си дете и имаш по-голям брат или сестра, можеш да наблюдаваш как правят нещата", заяви Мони.

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Той обясни, че Александър е трябвало сам да открива много от тънкостите на волейбола, докато самият Симеон е имал възможността да се учи от неговия опит. "Според мен, когато той беше на 15 години и когато аз бях на 15 години, аз бях малко по-добър от него. Просто защото играех с по-големи от мен, играех с него и виждах как се правят нещата", призна разпределителят.

Мони Николов: Не може да имаш само волейбол в живота си

Българският национал засегна и темата за живота на професионалните спортисти извън игрището, като защити правото им да се занимават със социални мрежи и други дейности. "Не може да имаш само волейбол в живота си. Трябва да правиш нещо, което те забавлява, нещо, което искаш да правиш след края на тренировката", обясни Николов.

Според него личното щастие и балансът извън спорта имат пряко отражение върху представянето на състезателите. Мони призна още, че предпочита да отбелязва директни точки от сервис, вместо да прави успешни блокади. Той коментира и промените в правилата, свързани със задържането на топката при пускане, като заяви, че ги одобрява, въпреки че са го принудили да промени част от играта си.

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