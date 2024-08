Турция отмъсти на Италия за загубите в Париж и стана еврошампион до 20 години

Турция е европейски шампион по волейбол за жени до 20 години! Във финала южните ни съседки си отмъстиха за загубите на А отбора на страната срещу Италия на Олимпийските игри в Париж и триумфираха в София.

В зрелищен сблъсък Турция надигра Италия с 3:2 гейма (22:25, 25:16, 25:19, 17:25, 15:11). Двубоят продължи 99 минути и бе ръководен от българския съдия Атанас Върбанов. Най-резултатна в мача бе италианката Мерит Чиненянва Адигве с 22 точки, а за златните медалистики - Берен Йеселинмак.

Turkiye 🇹🇷 wins the #EuroVolleyU20W Gold Medal after defeating Italy 🇮🇹 in a 5-set thriller! 🏆🥇🏐🔥#Volleyball #EuropeanVolleyball #cev pic.twitter.com/RUP7qT4xnv