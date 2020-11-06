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90-годишен архиепископ отвлечен в Камерун

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90-годишен архиепископ отвлечен в Камерун
Снимка: iStock/Guliver
90-годишен архиепископ е отвлечен заедно с близо дузина души в западен регион на Камерун, обхванат от конфликти между аглофонни сепаратисти и силите за сигурност, съобщиха от архиепископията за АФП.

Кристиан Туми, архиепископ и пенсиониран кардинал, който често се опитва да посредничи в кризата, беше отвлечен в четвъртък близо до Кумбо в северозападния регион "заедно с шофьора си и още около 10 души", каза Самуел Кледа, архиепископ на пристанищния град Дуала.

Англофонските бойци многократно извършват отвличания, често за откуп, в тригодишния конфликт в северозападния и съседния югозападен регион.

Actualno.com

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