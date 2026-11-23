Местни източници съобщиха пред "Ал Джазира", че неизвестен брой либийски и руски граждани са били убити при атака с 3 военноморски дрона срещу руската корвета "Меркурий". Те също така уточниха, че корветата е била закотвена в гражданското морско пристанище в Бенгази, близо до военноморска база. Руският кораб е превозвал оръжия, боеприпаси и дронове. По-рано беше съобщено, че 10 души, включително руснаци и либийци, са били ранени на борда на атакуваната корвета.

Още: Часове след атаката във Финския залив: Втори руски кораб с оръжия е взривен край Либия (ВИДЕА)

Компанията за сателитни изображения Vantor потвърди, че сателитни идентифицират плавателния съд като корвета на руския военноморски флот или малък военен кораб. Корветата е преобърната и почти потънала, като само носът ѝ се вижда над водата. Дим се вижда и от част от надстройката на кораба, а множество отломки плуват по кея.

More satellite images of the Russian corvette Merkury, tired and asleep underwater in Benghazi, Libya, after meeting sea drones. https://t.co/VLrvf18s1E — WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2026

По-рано администрацията на Бенгази заяви, че плавателният съд е акостирал, за да зареди с гориво и да попълни запасите си като част от споразумение за сътрудничество между Русия и правителството на Източна Либия.

Асошиейтед прес, позовавайки се на неназовани източници, съобщи, че няколко украински военноморски дрона са били насочени да ударят корветата от база, контролирана от украинските сили в Западна Либия. Талах Абдулразак, експерт по сигурност и отбрана в Близкия изток, заяви пред "Ал Джазира", че най-вероятно зад нападението срещу либийското пристанище стоят украинските разузнавателни служби. "В края на миналата година имаше многобройни съобщения, че е постигнато споразумение между украинските разузнавателни служби и правителството в Триполи за установяване на украинско военно и разузнавателно присъствие там. В замяна правителството в Триполи получи на разположение украински военни експерти", каза Абдулразак.

Just look at this! The moment a Ukrainian sea drone attacked a Russian cargo ship off the coast of Benghazi, Libya, was caught on camera The video was posted by OSINTdefender. — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026

Междувременно, за втория руски кораб (вероятно контейнеровоза "Аскалон"), атакуван близо до Бенгази, либийското здравно министерство заяви, че всички членове на екипажа са били спасени и получават медицинска помощ - т.е. има ранени. Телевизионният канал "Алмасар" съобщи, че военноморските сили и военновъздушните сили на Либия са унищожили най-малко 12 други военноморски дрона край бреговете на Бенгази. Администрацията на Бенгази също така обяви, че е започнала съвместно разследване с Русия, за да "изясни обстоятелствата на атаката, нейния източник и кой стои зад нея". Властите в Либия също така осъдиха атаката като нарушение на либийския суверенитет и заплаха за морската сигурност.

Още: Втори руски кораб изгърмя при Либия, вероятно пак за превоз на оръжие (ВИДЕО)

"Либийското правителство няма да позволи либийските пристанища, територия или териториални води да се превърнат в арена за уреждане на сметки или износ на международни конфликти", се казва в официално изявление, като се добавя, че Либия "не е страна в руско-украинската война".

Либия е разделена, откакто подкрепено от НАТО въстание свали дългогодишния лидер Муамар Кадафи през 2011 г. Той беше убит по-късно същата година. Признатото от ООН правителство е базирано в Триполи, докато силите на маршал Хафтар са базирани в Бенгази на изток - и те бяха подкрепяни от Русия.