Муса ал-Кони, заместник-председател на Президентския съвет на Либия, обвини Украйна за експлозия в пристанището на Бенгази (де факто потопяването на руската корвета "Меркурий") и заяви, че Киев носи отговорност за случилото се. Той определи действията на Украйна като равносилни на обявяване на война срещу Либия, предадоха турското издание Yeni Şafak и китайската информационна агенция "Синхуа". Триполи възнамерява да отнесе въпроса пред Международния съд на ООН и Съвета за сигурност на ООН.

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Либия е ефективно разделена между два центъра на властта: признатото от ООН правителство в Триполи контролира западната част на страната, докато силите, водени от Халифа Хафтар, който сътрудничи с Русия, контролират източната и южната част. Атаката беше извършена на територия, контролирана от Хафтар. Но осъждането на атаката идва от признатата от ООН либийска власт - ал-Кони е неин представител.

"Нашите военни проведоха изключително сложна и напълно легитимна операция срещу руски кораби близо до либийското крайбрежие. Русия използваше два кораба за водене на война - корвета ("Меркурий" - ОЩЕ: Украинската операция в Средиземно море, руският кораб на дъното и защо Песков мълчи), една от най-новите в руския флот, и товарен кораб, превозващ оръжия ("Ангара" - ОЩЕ: Трети и то ирански кораб е ударен в Либия? Вторият руски кораб, станал на факла там, е превозвал оръжие от Северна Корея за Русия (ВИДЕО). Последният вече не превозва нищо, а корветата сега е на дъното на морето", заяви по-рано украинският президент Володимир Зеленски.

Zelenskyy stated that Ukraine carried out a brilliant operation to destroy Russian ships off the coast of Libya in Africa. During the operation, Ukrainian warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. The Russian corvette "Merkury" - one of their newest ships - was sunk, and a Ka-27 combat helicopter was destroyed along with it. The second target was the Russian cargo ship MV Angara, which the Russians used to transport weapons. https://t.co/WszyTI5jQ1 — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2026

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