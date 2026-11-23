Възможно е трети кораб, но ирански, да е бил ударен при атаките с дронове в либийското пристанище Бенгази и в близката до него акватория. Потвърдено вчера, 22 ноември, бяха взривени с морски дронове два кораба - руската корвета "Меркурий" и руския контейнеровоз "Аскалон". Но за втория кораб има и друга информация. Отделно, либийските власти твърдят, че са унищожили общо 12 дрона, което не попречи потвърдено два кораба да се превърнат в подпалки за камина.

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Ударен трети кораб?

Ирански медии твърдят, че иранският кораб ALVAN (IMO 9165798) е бил ударен близо до пристанището Бенгази. Корабът се управлява от Иранската държавна корабоплавателна компания. Засега обаче няма сигурно потвърждение, макар че се появиха видеокадри, за които се твърди, че са от кораба.

Кой е вторият кораб?

Междувременно стана ясно, че удареният втори кораб при Бенгази не е "Аскалон", а руският товарен кораб "Ангара". Той е под санкции, защото е превозвал оръжие от Северна Корея за Русия. Формата на надстройката, двете наклонени товарни стрели и двете сини тръби на кърмата на плавателния съд съвпадат напълно с "Ангара" - анализът е на ASTRA, руски опозиционен информационен телеграм канал, който е обявен отдавна за чуждестранен агент от режима на руския диктатор Владимир Путин. Има удари в кърмата и машинното отделение, това се вижда на публикувани от Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Плавателният съд е под санкции на САЩ, ЕС, Южна Корея, Япония, Великобритания, Швейцария и Канада.

Според базата данни за мониторинг на DPRK Reports (съвместен проект на британския институт RUSI и Korea Risk Group), която обобщава материалите от разследването на експертната група на ООН, през есента на 2023 г. "Ангара" многократно е плавал между севернокорейски и руски пристанища, превозвайки боеприпаси. Той може да побере до 7300 тона товари, а общият му вътрешен обем е 8800 бруто тона. Собственик на кораба е базираната в Москва компания "М-Лизинг" ООД, а прякото управление и експлоатация на кораба в различни периоди се е осъществявало от астраханските корабни оператори "Марин Транс Шипинг" ООД и "МГ-Флот" ООД. И трите компании са обект на международни санкции.

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Поредна руска рафинерия гори

Междувременно, в Пермски край на Руската федерация украински далекобойни дронове поразиха още една руска рафинерия. Става въпрос за "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Вече има видеокадри от атаката, има и геолокализация на ASTRA, която потвърждава какво е запалено - рафинерията. Като част от групата "Лукойл", предприятието преработва над 13 милиона тона суров петрол годишно

Косвено потвърждение за щетите даде губернаторът на Перм Дмитрий Махонин в официалния си канал в Телеграм: "Днес над Пермския край бяха свалени 56 вражески дрона. Атаката повреди няколко промишлени обекта. Според предварителна информация един човек е загинал. Други двама души са получили леки рани от шрапнели и получават всички необходими медицински грижи. На мястото на инцидента работят служби за спешна помощ и се отстраняват последиците от атаката". А ударената също в малките часове на деня руска рафинерия в Новошахтинск е спряла работа - това го казва губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, в официалния си канал в Телеграм - ОЩЕ: Дроновете рушат: Пожари в руска рафинерия и станция на петролопровода "Дружба". Много мъртви в сринат от Русия блок и руски удар по детска градина (ВИДЕО)

The Novoshakhtinsk oil refinery in Russia's Rostov Oblast reportedly installed shipping containers around critical processing equipment as protection against Ukrainian drone strikes. Despite these measures, the refinery has reportedly halted operations following the latest attack. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2026