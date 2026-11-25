Най-малко 30 души загинаха, а 25 бяха ранени, след като превозно средство с петролни продукти се преобърнал и избухна в пламъци на основен околовръстен път в района на Кайро, предаде Ройтерс, като се позова на египетското здравно министерство. Пожарът, тръгнал от катастрофиралата цистерна, в квартал "Уарак" на Гиза, където минава една от ключовите пътни артерии около египетската столица, е овъглил близо 30 автомобила и мотоциклета, съобщи в изявление прокуратурата, цитирана от Асошиейтед прес. Стотици хора са се събрали да оказват помощ на мястото на трагедията.

BREAKING: Reports of more than 30 people killed after a truck carrying petroleum products overturned while turning on Cairo’s Ring Road, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles, according to Egypt’s Health Ministry. https://t.co/7lJKLTR2Rs — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси изказа съболезнованията си на близките на жертвите. Според прокуратурата тече ДНК анализ, за да се установи самоличността на загиналите. Здравният министър на северноафриканската страна Халед Абдел Гафар заяви, че ранените са настанени в близки болници. По думите му при следващите информации броят на жертвите може да нарасне. Пътнотранспортните произшествия са често явление в Египет поради редица фактори, сред които превишената скорост, слабото прилагане на правилата за движение и лошото състояние на пътната инфраструктура, отбеляза Ройтерс. През януари тази година 21 души загинаха, а 17 бяха ранени, при верижна катастрофа на път в южната част на Египет, припомня АП.

BREAKING Footage of the truck explosion in Giza, Egypt. 30 dead and 15 or so injured so far https://t.co/iEbnQvX5Ou — Kosher (@koshercockney) November 25, 2026