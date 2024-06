Африкански вицепрезидент загина в самолетна катастрофа*

Самолетът изчезна, след като не успя да се приземи на международното летище Мзузу, на около 380 км северно от столицата Лилонгве. Отломките му вече са открити, заяви държавният глава Лазарус Чаквера.

"Издирвателно-спасителната операция, която разпоредих за намиране на изчезналия самолет, на борда на който се намираха нашият вицепрезидент и още девет души, приключи. Самолетът е намерен. И с дълбока тъга и съжаление ви съобщавам, че това се оказа ужасна трагедия", заяви Чаквера, цитиран от CNN.

Вицепрезидентът Саулос Чилима е пътувал със самолет на отбранителните сили на Малави, който е излетял в 9:17 ч. местно време в понеделник от столицата Лилонгве. Той обаче пропуснал планираното кацане на летище в северната част на страната - на по-малко от час път.

