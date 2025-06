Жив щит и сексуално насилие: Рекорден брой пострадали деца във войните през 2024 г. (СНИМКИ И ВИДЕО)

Съветът по сигурност на ООН публикува годишния си доклад, посветен на положението на децата в зоните на въоръжени конфликти през 2024 г. Специалистите отбелязват рекорден ръст на насилие по отношение на децата, живеещи на територии, обхванати от война и военни конфликти. Децата стават жертва на отвличания, убийства, получават травми и са подложени на сексуално насилие. Няколко са регионите, в които детския живот е подложен на опасност и несигурност.

По данни на анализаторите през 2024 г. 22 495 деца са станали жертва на убийства, получили са травми и са били подложени на сексуално насилие. Освен това са установени случаи на вербуване на деца като войници, както и деца, лишени от получаването на хуманитарна помощ. Експертите от ООН отбелязват, че през 2024 г. броят на атаките срещу училища се е увеличил с 44%, а броят на случаите на сексуално насилие е нараснал с 35%.

"Това трябва да бъде сигнал да пробуждане. Намираме се в точка, от която няма връщане. Децата, живеещи в условията на бойни действия, са лишени от детство. Вместо да им се осигури особена защита, правителствата и въоръжените групировки по цял свят открито игнорират международното право, което определя като дете всеки човек на възраст под 18 години." Това заяви специалният представител на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти Вирджиния Гамба.

Снимка: Getty images

В отчета са потвърдени 41 370 случая на нарушения, свързани с деца. В тях са включени 5 149, които са се случили по-рано, но са били потвърдени едва през 2024 г. Ръст на насилието над деца е отбелязан в Газа, Демократична република Конго (ДРК), Сомалия, Нигерия и Хаити.

Според анализаторите, в Ивицата Газа престъпленията са извършени най-вече от страна на израелските сили по сигурност. Сред тях има убийства, нанасяне на травми и отказ за издаване на разрешение за медицинско обслужване. Потвърдени са 22 случая на използване на палестински момчета от израелските сили като жив щит в Ивицата Газа и 5 случая в окупирания Западен бряг, пише още в доклада на ООН.

