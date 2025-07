Украинското разузнаване намекна, че е взривило танкер от руския сенчест флот

"Петролният танкер "Виламура" е бил многократно използван за транспортиране на петролни продукти от пристанищата на държавата-агресор Русия. Например, през април 2025 г. танкерът е бил на терминала на пристанището Уст-Луга, а през май е регистриран в района на Новоросийск". Това е част от съобщение на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), в което се обръща внимание на взрива на борда на танкера вчера, 30 юни - Още: Петролен танкер се взриви край Либия

В съобщението на ГУР няма нещо по-различно като информация от вече излязлото в медиите, но е знаково, че украинското разузнаване изобщо обръща внимание на случилото се. То определя станалото като "инцидент" - станал по време на преминаването на кораба от либийското пристанище Ез-Зувайтина на 150 километра североизточно от териториалните води на Либия.

Explosion leaves oil tanker adrift off the Libyan coast



A Marshall Islands-flagged crude oil tanker, VILAMOURA, suffered an onboard explosion and engine room flooding according to reports while transiting off the Libyan coast.



MarineTraffic data shows the vessel changed her AIS… pic.twitter.com/3wfkkgkR7w