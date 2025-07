За тази война никой не чу. Пирони в детеродните органи: Десетки хиляди жени са жестоко осакатени (18+ СНИМКИ)

Десетки хиляди жени са били жестоко осакатени в района на Тиграй, Етиопия. Те са били подложени на изнасилвания от страна военни от Еритрея, съобщи The Guardian, като се позовава на медицински документи и рентгенови снимки. В детеродните органи на жените са били открити различни предметни - пирони, парчета пластмаса, винтове, пясък, чакъл и дори хартиени бележки. Регионът Тиграй се намира в северната част на Етиопия. Граничи със Судан, а на север с Еритрея.

Бележките, открити в телата на жените, са били обвити с пластмаса. Върху хартията са били изписани заплахи срещу населението на Тиграй и обещания за отмъщение. В бележките, оставени от военните от Еритрея, се посочват ожесточените гранични конфликти с Тиграй от 1990-те години.

"Забравихте ли какво направихте с нас през 90-те години? Ние не сме забравили. Отсега нататък нито един тиграец няма да роди от друг тиграец", пише в бележка, извлечена от тялото на пострадала жена.

“We Will Make Tigrayan Females Infertile”: New Evidence Exposes Genocidal Rape Campaign in Tigray June 30, 2025 | By Tess McClure, reporting for The Guardian, with photographs by Ximena Borrazas Tens of thousands of Tigrayan women are coming forward with horrifying accounts of… pic.twitter.com/bk8Y3r67N4

Една от интервюираните жени е разказала, че е била изнасилена от еритрейски войници през 2020 г. След това тя дълго време страдала от болки и от тялото излизали части пластмаса, пясък и други боклуци. В продължение на две години пострадалата не е могла да получи медицинска помощ, заради липсата на такава в региона.

Когато все пак успяла да стигне до клиника, лекарите установили в матката две ръждясали части от нокторезачки. Интервюираните жени твърдят, че са били изнасилени от еритрейски войници, който действали заедно с етиопската армия. Вероятно военните са се опитали да лишат тиграйските жени от възможността да имат деца.

#Tigray



"Son of Eritrea, we are brave,” the note reads. “We have committed ourselves to this, and we will continue doing it. We will make Tigrayan females infertile.https://t.co/bDQfE0nL4q pic.twitter.com/kGhCBCbSQw