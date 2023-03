Египет изгражда изкуствена река с дължина 114 км (ВИДЕО)

Предвижда се каналът да се захранва с подземни и повърхностни води, както и чрез селскостопански дренаж. Ще се използва вода и от пречиствателната станция "Ал Хамам".

Изкуствената река ще тече в подземни тръби в продължение на 22 километра, а в останалите 92 километра - на повърхността. До момента са извършени 35 процента от строителите работи по подземния участък и 65 процента от работата на повърхността, предаде БТА.

Колосалният проект "Нова делта" има за цел да увеличи обработваемата земя в Египет. Той обхваща над един милион квадратни акра в района на северното крайбрежие, според информация на Държавната информационна служба. Ключова част е пречиствателната станция "Ал Хамам", която в завършен вид ще има капацитет 7.5 милиона кубични метра вода дневно.

New Delta Canal, also known as the North Artificial River is a series of canals&underground pipes network extending for 170km long to transfer wastewater from Alexandria to western desert.



This artificial path will be the North water resource irrigating the New Delta lands. pic.twitter.com/BUWPdaUEoe