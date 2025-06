Като в нацистките лагери: Руските наемници от "Вагнер" измъчвали брутално африканци

През изминалия уикенд стана ясно, че частната руска военна компания "Вагнер" преустановява мисията си в Мали, като наемниците ще бъдат заменени от Африканския корпус - друга подобна група, още по-лоялна на режима на диктатора Владимир Путин. Сега разследващи журналисти разкриват суровата картина на мъчения за местното население, сътворена от ЧВК "Вагнер" за трите години и половина присъствие в африканската страна.

Руската паравоенна група е отвлякла, задържала и измъчвала стотици цивилни, включително в бивши бази на ООН и лагери, ползвани съвместно с армията на Мали.

Жертвите, интервюирани от консорциум репортери, ръководен от разследващия портал "Забранени истории", разказват от бежански лагер в съседна Мавритания за побои с електрически кабели и изгаряне с цигарени угарки. Хората са били оставяни гладни и са принуждавани да извършват къртовски труд.

Бивши затворници твърдят също, че са били измъчвани, докато на заден план звучала руска музика. Постоянно са били заплашвани със смърт.

