Най-малко девет души загинаха след срутване на сграда в Кайро

Държавната информационна агенция MENA съобщи, че спасителните екипи са извадили най-малко девет тела изпод развалините на сградата в понеделник в квартал Хадаек ел-Куба в Кайро, приблизително на 3,2 километра от центъра на града.

At least nine people have been killed after a five-story apartment building collapsed in Egypt's capital Cairo, authorities said