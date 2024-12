Няколко деца загинаха при блъсканица на панаир в Нигерия (ВИДЕО)

Няколко деца бяха убити при блъсканица на панаир в Нигерия, а много други бяха хоспитализирани. Новината съобщава BBC.

Инцидентът е станал в ислямската гимназия Басорун по време на събитие в края на годината, допълва сайтът Nigeriainfo.fm.

Правителството на щата Ойо изпрати съобщение, че жертвите са били откарани в болници в Ибадан за лечение след катастрофата в ислямската гимназия Басорун. Точният брой на жертвите не е ясен, като в съобщението се казва още, че имало „многобройни загуби на живот и ранени“.

Сайтът Nigeriainfo.fm твърди, че при иниидента са загинали най-малко 32 деца.

Междувременно властите призоваха родителите, които се притесняват за местонахождението на децата си, да проверят в болниците в града.

Събитието е било с вход свободен и привлякло голяма тълпа. Стигнало се до момент, в който са се появили толкова много хора, че е настъпила блъсканица за достъп.

Жителите разказват, че над 5000 деца са се събрали на мястото, а сблъсъкът е настъпил, когато главните организатори пристигнали, за да започнат събитието, пише BBC. ОЩЕ: Пожар погълна тълпа от хора след катастрофа с цистерна в Нигерия (ВИДЕО)

Местните медии обаче споделят свидетелски разказки, според които неорганизираната тълпа далеч е надхвърлила този брой, което именно е довело до блъсканицата. Съобщава се, че жертвите са били хванати в капан в сблъсъка пред главната порта, като много от тях не са успели да избягат от тълпата, допълва още Nigeriainfo.fm.

Tragedy strikes Nigerian holiday celebration as deadly stampede hits funfair in Basorun



The stampede claims the lives of over 20 children @ShivanChanana brings you this report by @Luwyziana



Watch more at https://t.co/dm7SyC0z2e#Nigeria #FunfairTragedy pic.twitter.com/y1JUKh5OeM