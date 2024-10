Пожар погълна тълпа от хора след катастрофа с цистерна в Нигерия (ВИДЕО)

Цистерна с гориво избухна през нощта в Северна Нигерия, убивайки най-малко 94 души, които се втурнаха към мястото на инцидента, за да съберат изтичащия бензин. Новината съобщава BBC.

Много от жертвите са изгорени до неузнаваемост. Телата са били покрити с клони на дървета, за да ги предпазят от зяпачи. Масово погребение е планирано за по-късно в сряда.

Катастрофата е станала в град Маджия в северния щат Джигава около 23:30 местно време. Цистерната с гориво е идвала от Кано и се е насочвала към Нгуру в щата Йобе, когато шофьорът загубил контрол над превозното средство.

Огънят е обхванал обърнатото превозно средство, което е било отцепено от полицаи след катастрофата.

„Опитахме всичко възможно да попречим на хората да отидат до превозното средство, за да си вземат бензин, но въпреки че отцепихме района, бяхме победени и докато хората си взимаха гориво, избухна огън", каза говорителят на полицията пред BBC.

Video: Fire incident at Majia Town, Jigawa State, people gathered around a tanker that had been involved in an accident to collect petrol. Tragically, the tanker exploded, resulting in over 90 reported fatalities and leaving 50 others hospitalized.



