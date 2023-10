Полицай стреля по туристи в Египет и уби двама израелски граждани (ВИДЕО)

Полицаят е стрелял с личното си оръжие по групата в района Маншея в Александрия. Египетските членове на службите за сигурност са започнали разследване на въпроса, според източници на Al Arabiya.

Al Jazeera на свой ред също съобщава за случая, като се позовава на местни медии в Египет. Те допълват информацията с данни за убити най-малко двама израелци и един египтянин. ОЩЕ: Израелската армия е стреляла с артилерия по Южен Ливан (ВИДЕО)

Телевизионният канал Extra News, който има тесни връзки с египетските агенции за сигурност, цитира неидентифициран служител по сигурността, който казва, че още един човек е бил ранен при нападението, извършено на площадката на стълба на Помпей в Александрия.

Анадолската агенция също потвърждава информацията за убити двама израелски туристи и един египтянин, като се позовава на Cairo 24 Egyptian Channel. ОЩЕ: ООН с призив за сдържаност на границата на Ливан

По неофициална информация в Синай друг египетски полицай е стрелял и убил шестима израелци и ранил осем.

Two Israeli tourists were killed by an Egyptian policeman in Alexandria, Egypt.

