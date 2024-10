Повече от 100 жени в Судан са сложили край на живота си, за да избегнат насилие (ВИДЕО)

В Судан повече от сто жени са се самоубили, за да избегнат изнасилване по време на гражданската война, твърди белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Регионалният директор на Стратегическата инициатива за жените в Африканския рог, Хала Ал-Кариб, потвърди тези констатации пред News Central Africa.

Подобна информация пише и клонът на ABC News в Австралия. Медията твърди, че има съобщения за жени, посягащи на живота си, за да избягат от сексуално насилие.

В социалните мрежи в събота е разпространена информация, че повече от 130 жени са били доведени до масово самоубийство, за да избегнат изнасилване от Силите за бързо реагиране (RSF) миналата седмица.

Нежеланите бременности и психологическата травма след изнасилване също са свързани с повишен риск от самоубийство сред жените в Судан, с поне три документирани случая между април и юли и няколко регистрирани опита за самоубийство, допълват от ABC News. ОЩЕ: Ватикана излезе с първи доклад, свързан със сексуалното насилие в църквата

In Sudan, more than a hundred women have committed suicide to avoid rape during the civil war



The country is currently in the midst of a civil war between the Sudan Armed Forces (SAF) and the Rapid Reaction Force (RRF), which in April 2023 refused to obey the government… pic.twitter.com/By3RZwof9I