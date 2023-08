Първи по-сигурен знак за кризата в Нигер от западноафриканските държави (ВИДЕО)

"От решаващо значение е да дадем приоритет на дипломатическите преговори и диалога като основа на нашия подход", каза президентът на Нигерия, който е ротационен председател на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS).

Припомняме, че именно ЕКОВАС, с лидерството на Тинубу, даде срок от една седмица на хунтата в Нигер да върне властта. Този срок изтече преди няколко дни:

West African heads of state arrived in #Abuja to discuss the current situation in #Niger. pic.twitter.com/2HftL8nd3f