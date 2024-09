"Спасете ни": Ганайци, подмамени от Русия с работа, отиват на фронта (ВИДЕО)

„Страдаме – моля, елате и ни спасете!“ – такъв призив отправя част от група мигранти от Гана, подмамена да отиде в Русия за работа. Оказва се обаче, че 14-те млади мъже са готвени да бъдат пратени на фронта в Украйна.

Те са напуснали родната страна на 4 август през Того и са поели по път, който са смятали, че ще преобърне живота им и ще им даде възможност да се грижат нормално за семействата си в Гана. Получили са обещания за добре платена работа в Руската федерация – в сферата на сигурността или на земеделието, но надеждите за по-розово бъдеще бързо избледнели след пристигането им в страната на 6 август.

Ганайците били преместени в град Кострома в едноименната област, където си помислили, че подписват договор за назначаване на работа. За огромен техен шок обаче се оказало, че става дума за съгласие за включване в руската армия, която се сражава в Украйна.

Младите мъже били подведени от посредника Ейбръхам Боакие, разказва GhanaWeb.

В момента част от ганайците са държани в Донецка област и заплашвани, че ще бъдат пратени на фронтовата линия. Паспортите им са били конфискувани. Единадесет души от групата вече са изчезнали без никаква следа, знае се съдбата само на трима, разказват медиите в африканската страна.

Режимът на диктатора Владимир Путин стана известен с това, че си търси "пушечно месо" от Азия или Африка, за да попълни липсите в личния състав и да не обявява нова вълна на мобилизация. В медиите бяха разпространени истории за подмамени с работа хора от Индия, Непал, Шри Ланка, Индонезия: Путин вече си търси пушечно месо за Украйна от още една азиатска държава (ВИДЕО).

