След набирането на мъже от Непал, Индия, Шри Ланка - сега режимът на руския диктатор Владимир Путин е започнал да си търси пушечно месо за войната в Украйна от Индонезия.

Още: Путин и Моди решиха: Индийците, воюващи в руската армия в Украйна, се връщат у дома

Отделният батальон със специално предназначение „Арбат“ - арменският батальон, който е част от проруската международна бригада "Пятнашка", - обяви набиране на доброволци в Индонезия.

"Вече има няколко местни жители, които са готови да заминат за Донецката народна република (самопровъзгласилата се ДНР, която всъщност е украинската Донецка област - бел. ред.), да преминат обучение с нашите инструктори и да се борят с оръжие в ръка срещу украинския неонацизъм", гласи съобщение на "Арбат" в канала им в Telegram от 24 август.

Към публикацията е приложен и видеоклип, в който трима индонезийски граждани казват: ""Арбат" е сила“.

