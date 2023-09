Транспортен самолет се разби в Мали, на ЧВК Вагнер ли е? (СНИМКИ)

Според контролираната от режима в Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС самолетът е на военновъздушните сили на Мали – агенцията цитира Al Arabiya като източник на тази информация. Но вече тръгнаха твърдения, че става въпрос за "Ил-76", който е принадлежал на ЧВК Вагнер.

Към момента няма подробности какво се е случило с хората на борда на машината, кои са те и какво е превозвано. Malijet съобщава, че двигателите на самолета се запалили при кацането и че става въпрос за "Ил-76".

An IL-76 which reportedly belongs to Wagner PMC crashed in Mali. The number of dead is currently unknown. pic.twitter.com/7UK7jrmRtZ