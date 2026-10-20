Тревога в Нигерия: Потвърдиха първи случай на ебола в страната

Нигерия обяви повишена готовност, след като властите потвърдиха случай на ебола в столицата Абуджа във вторник (20 октомври). Заразена е жена, която наскоро е пристигнала в страната с международен полет от Уганда. В момента тя е изолирана и получава медицинска помощ в частна болница в столичния район, пише Premium Times Nigeria. Информацията беше съобщена в официално изявление на министъра на здравеопазването и социалното благосъстояние Мухамад Пате.

Още: 8000 случая, половината - починали: Епидемията от ебола се разраства

Здравните власти вече са установили 44 души, които са били в близък контакт със заразената жена. Сред тях има медицински работници, пациенти, придружители и хора, с които тя е контактувала по време на пътуването си. Епидемиологичните екипи продължават да издирват и наблюдават всички, които може да са били изложени на вируса, за да ограничат риска от разпространение на заболяването.

Още: Осми случай на ебола в Кения