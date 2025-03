Ако САЩ спрат и сателитите, Украйна има решение (СНИМКИ)

Украйна явно все повече и по-успешно използва сателитите на финландската компания ICEYE (Киев разполага с два), които могат да заместят информацията, получавана от американските сателити. Публикувани са нови снимки на руски обекти, направени от украинското разузнаване с помощта на ICEYE - нападнатата от Руската федерация страна има и достъп до съзвездие от още 44 спътника ICEYE.

През последните две години военното разузнаване на Украйна (ГУР) е заснело 5200 изображения, като 1000 от тях са направени през последните шест месеца. 40% от тях пък са били използвани за прицелване в определени обекти, пише epravda.com.ua.

